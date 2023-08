JMJ. Cerca de 300 mil pessoas utilizaram o Metro de Lisboa até às 17:00

Cerca de 300.000 passageiros utilizaram até às 17:00 desta terça-feira o Metro de Lisboa, dos quais um terço era participante da Jornada Mundial da Juventude, segundo a empresa.

Numa resposta enviada à Lusa, o Metropolitano de Lisboa refere que o transporte dos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) "está a efetuar-se de forma ordeira".

Segundo a empresa, 300.000 pessoas circularam, entre as 6:30 e as 17:00 desta terça-feira, no Metro de Lisboa, mais 36,6% do que a 01 de agosto de 2022, quando foram registadas 225.000 entradas.

"Verifica-se um aumento da procura, que já era previsível, especialmente nas principais estações de acesso aos eventos, mas o Metropolitano de Lisboa está a corresponder ativamente através do reforço da oferta com mais comboios, do reforço de pessoal nas estações", informa o Metropolitano de Lisboa.

O reforço foi efetuado nas estações do Aeroporto, Oriente, Alameda, São Sebastião, Campo Grande, Cais do Sodré, Marquês de Pombal, Restauradores, Santa Apolónia e Entre Campos.

Questionado se os torniquetes das estações de metro vão ser abertos para facilitar a circulação dos peregrinos, uma vez que o passe de transporte está pago, a empresa respondeu que as estações "têm um limite de passageiros que, por questões de segurança, não poderá ser ultrapassado", desempenhando os canais de validação (torniquetes) "uma função de segurança e controlo do acesso das pessoas de e para a plataforma onde se apanha o metro".

O Metropolitano refere que os torniquetes são essenciais para "controlar o número de entradas e saídas, garantindo a segurança dos clientes". A empresa indica também que foi definido para a JMJ um plano com um total de 49 comboios de seis carruagens em circulação ao longo do dia, que permite realizar cerca de 2.005 circulações em toda a rede. .

Segundo o Metropolitano, a oferta habitual de dia útil de verão, o número de circulações por plano é de 1.308, o que representa um acréscimo superior a 50% em relação a um dia normal. O Metropolitano de Lisboa frisa ainda que a situação está a "ser monitorizada em permanência e ajustada a oferta de acordo com as necessidades verificadas".

A JMJ é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco e decorre de terça-feira até domingo em Lisboa, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.