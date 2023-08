Influencers ou evangélicos, dois festivais dividem a JMJ na noite de sexta

Sexta feira à noite os participantes na Jornada Mundial da Juventude podem optar pelo Martim Moniz ou pelo Estádio da Luz. São os locais que acolhem, praticamente à mesma hora, dois festivais: o primeiro promete juntar no mesmo espaço, pela primeira vez, os influenciadores católicos, o segundo quer encher o Estádio do Benfica com evangélicos.

Na apresentação dos eventos, esta terça-feira, Monsenhor Lúcio, secretário do Dicastério para a Comunicação, lembrou que é a primeira vez que estes influenciadores se vão encontrar cara a cara.

O objetivo do encontro é "escutar, como nos disse o Papa Francisco, para ser igreja em movimento, para encontrar as pessoas que representa, que vivem no mundo digital", explica o Monsenhor. "Depois de um ano de trabalho surgiu esta iniciativa espontânea, de todos estes jovens e menos jovens, uma oportunidade de encontro durante esta JMJ e partilha, de nos sentirmos igreja neste novo tipo de missão no mundo, que é a digital", acrescenta.

O encontro dos influenciadores católicos está marcado para as 21h00, no Martim Moniz.

A essa hora já estará a decorrer o Festival da Juventude, no Estádio da Luz, marcado para as 20h00. Durante três horas deverão passar pelo palco vários músicos internacionais mas também famosos das artes e do futebol, para partilharem testemunhos de vida.

"Temos a Taya, Mayer, diferentes artistas internacionais de música. Juntámos também algumas pessoas para poderem partilhar o seu testemunho, experiências pessoais com Cristo. Vamos ter o ex selecionador nacional Fernando Santos, Giovanni, ex jogador de futebol, também o ator da série The Chosen, Jonathan Roumie, que representa o papel de Jesus Cristo", explica António Rodrigues Pereira, da organização.

O festival The Change é uma iniciativa da Catholic Charismatic Renewall (CHARIS), integrada na Aliança Evangélica Portuguesa, e do Patriarcado de Lisboa.