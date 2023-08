Greve cancela até 30% das consultas no Hospital São João

No Hospital de S. João, no Porto, cerca de 20% a 30% das consultas externas foram desmarcadas em dia de greve dos médicos.



A greve dos médicos agendada para esta terça-feira já está a ter impacto nos hospitais. A Renascença falou com o diretor do Centro de Ambulatório do Hospital de S. João no Porto, Xavier Barreto.



O diretor diz que “cerca de 20 a 30% das consultas externas foram desmarcadas” durante a manhã, valor “semelhante à adesão da greve da semana passada”, evidência.

Apesar dos serviços mínimos Xavier Barreto considera que se trata de “um dia perdido para o doente e um dia perdido para o hospital” devido à “perda de produtividade”. No entanto, ressalva que “os doentes vão ter os cuidados que necessitam, mais à frente num outro dia, em função da nossa remarcação”.

A greve de dois dias organizada pela FNAM foi sentida por muitos utentes que tiveram de voltar para casa sem consulta médica.