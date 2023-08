Em pleno braço de ferro, maior maternidade do país fecha para obras. O que se passa no Santa Maria?

O departamento de ginecologia e obstetrícia do Hospital Santa Maria vai ser requalificado para receber a maior maternidade do país, mas esse processo resultou num braço de ferro entre médicos e administração do centro hospitalar.

Em causa está um investimento que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) considera ser estratégico para o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e para toda a região sul de Portugal, mas já que levou a exonerações de responsáveis clínicos e a demissões de médicos especialistas.

As equipas médicas da Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria começam esta terça-feira, 1 de agosto, a trabalhar no São Francisco Xavier, ao abrigo do regime de mobilidade, mas os profissionais continuam a questionar algumas condições de segurança.

Depois de semanas de polémica, que levaram à exoneração do diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Diogo Ayres de Campos, e da diretora do Serviço de Obstetrícia, Luísa Pinto, os profissionais do Santa Maria dizem que continuam sem estar definidas “condições e aspetos básicos de articulação essenciais".

Após várias cartas a contestar a forma como decorreu o processo das obras no bloco de partos – que devem terminar em março - e a pedir a recondução da equipa exonerada, por considerarem ter sido uma demissão injusta, na semana passada médicos do serviço de obstetrícia e ginecologia do Santa Maria apontaram a falta de condições para reforçarem a urgência da especialidade no S. Francisco Xavier.

Qual o investimento previsto?

A partir de agosto, arranca o processo de requalificação e expansão do departamento de ginecologia e obstetrícia do maior hospital do país, num investimento de cerca de seis milhões de euros.

Trata-se de uma das maiores fatias de investimento do recente programa de apoio à requalificação de 33 blocos de partos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que foi dotado de um financiamento global de 27 milhões de euros.

Destes seis milhões de euros, três milhões são assegurados por esta linha de financiamento e a outra metade será garantida diretamente pelo plano de investimentos do centro hospitalar.

Qual o benefício deste investimento?

Quando estiverem concluídas as obras, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, passará a dispor da maior e mais diferenciada maternidade do país, de acordo com a DE-SNS, que garante será, assim, reforçada a capacidade de resposta às grávidas e aos recém-nascidos, com melhores condições também para os profissionais de saúde e acompanhantes.

Após a conclusão das obras, o bloco de partos do Hospital Santa Maria vai ter capacidade para realizar mais 1.500 partos anualmente face aos atuais cerca de 2.900.

Que obra está prevista?

Na prática, serão cerca de mil metros quadrados de área nova, que incluirá a construção de novos quartos de dilatação, a remodelação da urgência de ginecologia e obstetrícia, o aumento do número de camas para o bloco de partos e para a sala de observação.

Está também prevista a ampliação do internamento de puerpério, novas instalações para ecografia e a renovação do serviço de neonatologia, num valor estimado de cerca de três milhões de euros de investimento total do CHULN.

O que está planeado para a fase das obras?

Os preparativos para as obras da nova maternidade arrancam em agosto, os trabalhos estarão no terreno em setembro e estarão concluídos até final de março de 2024, de acordo com o calendário já anunciado.