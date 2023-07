Tempo para os dias da JMJ. Risco "máximo" de incêndio durante caminhada de peregrinos deve inspirar cuidados

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um risco de incêndio "máximo" no Interior e no Algarve e diz que se deve tomar "precauções adicionais" devido aos peregrinos que caminham em direção às atividades da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

À Renascença, a metereologista do IPMA Maria João Frada diz que a partir de sexta-feira haverá um aumento de "risco de incêndio na generalidade do território" do país, com uma eventual exceção na faixa costeira ocidental a norte do Cabo Mondego.

"Isto porque, a partir de dia 4, vamos ter uma subida gradual da temperatura máxima e vamos chegar ao final da semana com temperaturas a rondar os 30 e os 35 graus. O interior a sul do Tejo deve ter temperaturas entre 35 e os 40 graus", refere a especialista.

A região da Grande Lisboa, onde arranca esta semana a JMJ, deverá começar por ter temperaturas abaixo dos 30 graus, mas, com a chegada do fim de semana, deverá haver um aumento.

Maria João Frade diz que, terça-feira e quarta-feira, "haverá nebulosidade com maior persistência" e que até poderá haver "uma percipitação fraca" na quarta-feira, no dia em que chega o Papa Francisco a Portugal.

Depois, no fim de semana, a partir de sexta-feira, as temperaturas devem variar entre os 30 e os 35 graus, em Lisboa, indica a metereologista.

Em Fátima, onde no sábado o Papa se desloca, vai fazer-se sentir até 36 graus.