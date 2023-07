Um incêndio num apartamento em São Mamede de Infesta, em Matosinhos, fez dois feridos e levou à evacuação do prédio.

O alerta, segundo a página da Proteção Civil, foi dado pelas 13:33. No local estão 20 operacionais e nove meios terrestres.

Segundo o Jornal de Notícias, as causas do fogo, que deflagrou no 4.º andar de um edifício situado na Rua Carlos Oliveira, são ainda desconhecidas e as duas vítimas foram transportadas para o hospital.