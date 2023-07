Rodoviária de Lisboa paralisa na terça-feira até ao meio-dia

Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa paralisam na terça-feira, entre as 7h00 e as 12h00, para a realização de plenários nos quais vão discutir a atualização do subsídio de refeição e o tempo de paragem para almoço, informou fonte sindical.

Os trabalhadores vão parar e recolher os autocarros entre as 7h00 e as 12h00 para a realização de plenários entre as 9h30 e as 11h00 em Vila Franca de Xira, Santa Iria de Azóia, Bucelas, Caneças e Sacavém.

"Tem a ver com o incumprimento de pagamentos que são devidos aos trabalhadores, nomeadamente no que respeita às refeições e também à falta de cumprimento daquilo que tinha ficado assente, que era negociarmos a redução do intervalo de refeição destes trabalhadores", disse à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

No sábado, os trabalhadores das empresas de serviço rodoviário Boa Viagem e Barraqueiro Oeste também iniciaram uma greve ao trabalho suplementar, que se estende até domingo.

"Aquilo que estes trabalhadores estão a fazer é uma greve diferente. Não é uma greve ao seu horário normal de trabalho. Na prática nem é uma greve, é um direito. Os trabalhadores têm direito a fazer oito horas por dia, 40 horas semanais, e não 16 horas por dia como fazem", afirmou a sindicalista.

Anabela Carvalheira realçou que estes trabalhadores reivindicam o cumprimento, por parte do Grupo Barraqueiro, de acordos assumidos em 2022 e que se prendem com a aplicação do aumento do subsídio de refeição, que atualmente "é muito baixo".

Pretendem ainda a redução do intervalo de refeição de três para duas horas.

"Todas as empresas do Grupo Barraqueiro têm um excedente de trabalho suplementar. Os trabalhadores não querem prejudicar o serviço público de transporte, pelo que decidiriam avançar com a recusa ao trabalho suplementar entre 29 de julho e 6 de agosto", indicou.

A Boa Viagem serve os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), fazendo a ligação entre as sedes destes concelhos e Lisboa.

A Barraqueiro Oeste assegura as ligações a Lisboa e os transportes locais dos concelhos de Torres Vedras, parte da Lourinhã, Cadaval e Bombarral (distrito de Lisboa).

A Rodoviária de Lisboa opera em Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e parte do concelho de Mafra.

As paralisações foram convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), da Fectrans.

Entre terça-feira e domingo, Lisboa e o vizinho município de Loures recebem a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento da Igreja Católica, que deverá levar até à capital portuguesa cerca de um milhão de peregrinos.

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.