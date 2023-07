Pastéis de Nata e uma caixa "Deus-é-Bom". Receita para bem acolher peregrinos em Lisboa

"É a loja com mais pessoas à porta, em fila... Mas estes são muito bons..." Assim é descrito o local de onde vieram aos pastéis de Belém, que todos acabaram de comer. Foi uma espécie de sobremesa que Ana Margarida Soares decidiu servir esta segunda-feira, depois do pequeno-almoço, a cinco peregrinos vindos do Peru, que acolheu pela primeira noite em sua casa.

Ao todo, ao longo da Jornada Mundial da Juventude que amanhã arranca em Lisboa, a família de Ana vai acolher não cinco mas oito peregrinos. Porquê oito?

"Porque não pude receber nove", brinca Ana, sublinhando que o voluntariado sempre esteve no seu ADN. "Sempre tive necessidade de fazer algo, de deixar uma marca. Nas pessoas e nos sítios. Isto começou inicialmente com três, de três vêm mais dois, mais três. E pronto, de repente estamos com oito em casa".

Oito mais os quatro elementos da família: Ana, o marido, Luís, e os filhos - João, voluntário na JMJ, e Maria - que, é certo, vai passar os próximos dias em casa de um tio, em Cascais.