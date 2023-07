JMJ. STOP entrega pré-aviso de greve para funcionários não serem chamados nas férias

O sindicato Stop entregou um pré-aviso de greve para os trabalhadores das escolas, entre esta segunda-feira e 10 de agosto, para as atividades relacionadas com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023) nas escolas que apoiam o evento.

"A abertura prevista de 900 escolas na área metropolitana de Lisboa, para apoio aos participantes nas Jornadas Mundiais da Juventude, irá implicar a convocação de pessoal da educação, naquilo que consiste uma subversão grave das suas funções e um desrespeito pelo seu direito ao descanso e às férias. Face a esta situação de trabalho indevido, o Stop apresentou um pré-aviso de greve, para os dias 31 de julho a 10 de agosto", justificou esta segunda-feira o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação em comunicado.

A greve tem a forma de "paralisação nacional a todos os procedimentos, atividades, colaborações, trabalhos" na JMJ 2023, com o objetivo de que todos os profissionais de educação "que venham a ser convocados pelos seus superiores hierárquicos a prestar serviço de apoio às JMJ possam, de forma totalmente legal, recusar-se a fazê-lo".

Este pré-aviso de greve junta-se a outros entregues no fim de junho pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA). Um foi decretado para entre as 00:00 e as 24 horas do período entre 31 de julho e 04 de agosto, sendo que Jornada Mundial da Juventude (JMJ) se realiza em Lisboa de 01 a 06 de agosto deste ano.

O outro é dirigido ao trabalho suplementar fora do período normal de trabalho, em dias de descanso complementar, em dias de descanso obrigatório e em dias de feriados municipais e está em vigor desde 22 de julho e até 08 de agosto.