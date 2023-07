JMJ. Centro comercial Vasco da Gama disponibiliza zona reservada a peregrinos

O centro comercial Vasco da Gama vai disponibilizar um piso de acesso normalmente restrito aos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foi adiantado esta segunda-feira.

"O Centro Comercial Vasco da Gama preparou uma Zona Reservada para Peregrinos, especialmente pensada para receber os jovens participantes da Jornada Mundial da Juventude", pode ler-se numa publicação na página do centro comercial.

O espaço situa-se no terceiro piso e visa "oferecer um local confortável para descansar e recuperar energias durante o período do evento".

Além do piso reservado inteiramente aos peregrinos, o Vasco da Gama, situado no Parque das Nações, vai dispor de um espaço para acomodação de bagagem e pertences pessoais. Essa "Luggage home" fica localizada no piso -1.

"Pode guardar malas, capacetes, computadores portáteis, sacos de compras, casacos e muito mais. Basta dirigir-se ao balcão de atendimento e rapidamente terá os seus pertences armazenados e seguros", indica o centro comercial no mesmo comunicado.

Durante a semana em que decorrem a JMJ, espaços como a zona de restauração e algumas lojas aderentes terão ainda um horário de funcionamento alargado, até à meia-noite ou 01h da manhã.

Na nota disponibilizada no site, consegue ainda aceder ao programa diário da Jornada, a sítios de interesse a conhecer por Lisboa, e aos transportes que pode utilizar para chegar ao centro comercial, que se situa nas imediações do Parque Tejo, onde se realizarão alguns dos momentos de maior magnitude do evento religioso, nomeadamente no sábado e domingo, 5 e 6 de agosto.