Incêndio no Cine-Teatro de Vila Viçosa está dominado

O incêndio que consumiu, esta segunda-feira, o Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, foi dado como dominado ao final da tarde.

De acordo com a agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o incêndio passou a ser considerado dominado às 19h50.

O alerta foi dado pelas 17h35 e pelas 19h00 o fogo estava controlado. As autoridades conseguiram evitar que as chamas se propagassem aos edifícios contíguos.

A combater o incêndio estiveram 81 bombeiros, oriundos de corporações de Vila Viçosa, Évora, Alandroal, Estremoz, Arraiolos, Borba, Elvas, Redondo, Campo Maior e Avis, apoiados por 12 viaturas.

O Cine-Teatro Florbela Espanca, que está fechado há 14 anos, encontra-se em obras, disse à RTP3 Inácio Esperança, presidente da Câmara de Vila Viçosa, que apontou "trabalhos de soldadura no interior" do edifício como uma possível causa das chamas.

"Estou desolado, são horas difíceis", declarou o autarca, que indicou à Lusa que ardeu a "subtelha que já estava metida", assim como o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, cujo custo foi de 400 mil euros.

O autarca alentejano acrescentou que as obras do cineteatro já se iniciaram há muitos anos e que, agora, o município tinha começado “há meia dúzia de dias” a reabilitação “mais a sério”.



Imagens divulgadas pela Rádio Campanário mostram a cobertura do edifício a ser destruída pelas chamas.

[notícia atualizada às 21h11]