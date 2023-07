Incêndio em Albergaria-a-Velha combatido por mais de uma centena de operacionais

Mais de uma centena de operacionais estão a combater um incêndio em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

No local, segundo a página da Proteção Civil, estão 132 operacionais, 32 meios terrestres e sete meios aéreos. À Renascença, fonte do Comando de Operações e Socorro de Aveiro indica que o fogo está a avançar "com alguma intensidade" devido ao vento que se faz sentir no local.

O fogo deflagrou numa zona de floresta, não existindo casas em risco no incêndio para o qual foi dado o alerta pelas 14:22.