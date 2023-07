Gasoléo e gasolina mais caros 7 cêntimos

É um dos maiores aumentos do preço dos combustíveis este ano.

A partir desta segunda-feira, tanto o litro do gasóleo como o de gasolina ficam cerca de 7 cêntimos mais caros, acrescendo, a este valor, o aumento de cerca de 2 cêntimos da taxa de carbono. A partir da meia-noite de sexta para sábado, a taxa de carbono aumentou, já com impostos, 2,5 cêntimos no gasóleo e 2 cêntimos na gasolina.

Tendo em conta os preços médios nacionais divulgados dos combustíveis no final desta semana pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina simples 95 deverá fixar-se, em média, nos 1,730 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo simples rondará os 1,545 euros por litro.