Caso BES. Salgado vai ser julgado por 65 crimes, incluindo corrupção

Nove anos depois da queda do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado vai mesmo ser julgado no âmbito do caso BES/GES.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo juiz Pedro Santos Correia, na leitura da decisão instrutória, no Campus da Justiça, para definir se os 25 arguidos do processo vão ou não responder em tribunal e por que crimes.

Pedro Santos Correia confirmou que o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES) e os outros 24 arguidos vão todos ser julgados "nos exatos termos da acusação". Salgado será julgado por 65 crimes, incluindo corrupção.

Salgado esteve ausente da leitura da decisão instrutória do caso BES/GES, tinha anunciado o seu advogado, insistindo na necessidade de uma perícia que confirme que o arguido sofre de Alzheimer.

Assim que a decisão de avançar para julgamento foi anunciada, Francisco Proença de Carvalho interpelou o juiz.

“É incompreensível para toda a gente que [a realização da perícia] não seja aceite", tinha dito o advogado de Salgado à entrada do tribunal, antes da leitura do acórdão. "Será que os tribunais têm medo do resultado da perícia? Provavelmente, só pode ser isso, não há nenhum motivo para não ser aceite.”

Para o advogado, “uma coisa que está provada” é que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer.

“Aquilo que nos preocupa e que nos custa como advogados é sentirmos, por parte dos tribunais, até este momento, por um lado, uma grande ignorância em relação ao que são os efeitos desta doença na vida das pessoas, das suas famílias e na sua capacidade e, por outro, choca-nos também que a lei não seja aplicada naquilo que são as suas diferentes vertentes”, disse Francisco Proença de Carvalho.





[em atualização]