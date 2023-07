JMJ. Marcelo diz que importante é que “a segurança funcione”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este domingo que a segurança privada “tem as suas limitações” e que o importante é que “a segurança funcione” durante os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Referindo-se à intervenção do artista Bordalo II, que estendeu uma "passadeira da vergonha", composta por representações de notas de 500 euros, no palco-altar no Parque Tejo, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que esse episódio ocorreu “quando era segurança privada ainda a tomar conta, não segurança pública”.

A segurança privada estava ao serviço “precisamente para que se não dissesse que o Estado estava a intervir cedo demais, substituindo-se aos promotores e aos responsáveis pela iniciativa”, justificou, em declarações aos jornalistas em Vila Viçosa, no distrito de Évora.

No seu entender, “o fundamental é que nestes dias que estão a começar, e sobretudo nos dias cruciais, que são os dias em que o Papa está em Portugal, a segurança funcione, as pessoas contribuam para isso”.

O Presidente da República disse esperar que as pessoas “não tenham a obsessão da segurança, mas tenham o bom senso na segurança”, e que tudo “corra bem para Portugal”.

“Se correr bem, ganham todos os portugueses. Se correr mal, perdem todos os portugueses, os que estão no Governo e os que estão na oposição”, frisou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o episódio da “passadeira da vergonha” aconteceu “de acordo com o humor nacional” e considerou que “a crítica em democracia é sempre possível”.

“Aquela é uma crítica com humor. Uns gostam, outros não gostam. Uns apreciam o lado crítico, outros ficam ofendidos, mas isso é democracia”, sublinhou.

Bordalo II estendeu a "passadeira da vergonha” numa crítica aos “milhões do dinheiro público” investidos para receber o Papa na JMJ.

A instalação intitulada "Walk of Shame" ("passadeira da vergonha", numa tradução livre para português], composta por reproduções 'gigantes' de notas de 500 euros em sequência, foi divulgada pelo artista português na rede social Instagram, com imagens da produção e instalação no palco-altar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo.