Greve da Portway poderá levar a cancelamentos de voos no fim do dia

Os efeitos da greve da Portway, para já, ainda não estão a ser sentidos pelos peregrinos que que aterram em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, mas da parte da tarde, o cenário deverá já ser diferente.

À Renascença, Fernando Henriques, representante do Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - antecipa atrasos de horas na recolha de bagagem e eventualmente até o cancelamento de algum voo.

“Em condições normais, julho e agosto são os meses com maior tráfego nos aeroportos, portanto se não fossem os peregrinos eram outros passageiros a ocupar os lugares nos aviões”, explica. “Sendo que os aviões normalmente têm uma taxa de ocupação a rondar os 100% nesta altura, sendo peregrinos ou não, todos os passageiros poderão ser afetados pelos servições não estarem a funcionar a 100%."

“Estamos a falar de atrasos na chegada, na recolha de bagagem, que eventualmente possa não ser descarregada. E no período da tarde pode haver atrasos, que no final do dia possa levar a cancelamentos”, diz à Renascença.

A greve da Portway teve início às 00h00 deste domingo e prolonga-se até às 23h59 de segunda-feira, sendo depois retomada entre as 00h00 do dia 5 de agosto e as 23h59 de 6 de agosto.