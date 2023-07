Acidente provoca um morto e dois feridos na Batalha

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência do despiste de uma viatura ligeira ocorrido este domingo em Golpilheira, no concelho da Batalha.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o alerta para o acidente, que ocorreu numa estrada municipal da zona do Paul, foi dado às 4h54.

Fonte do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR adiantou que a vítima mortal e os dois feridos (um grave e um ligeiro) são do sexo masculino.

“A vítima mortal é um jovem de 23 anos e foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Leiria. O ferido grave, de 22 anos, e o ligeiro, cuja idade é desconhecida, foi para o Centro Hospitalar de Leiria”, disse.

Foram mobilizados para o local 25 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Batalha, da Maceira e dos Sapadores de Leiria, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.