​Dezoito concelhos do país em risco máximo de incêndio

Dezoito concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Portimão e Monchique são os concelhos algarvios (distrito de Faro) que hoje correm maior risco de incêndio, e no Alentejo estão no mesmo nível os concelhos de Portalegre, Marvão, Castelo de Vide e Nisa (distrito de Portalegre).

Na região Centro, estão abrangidos Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova, em Castelo Branco, e Mação (Santarém).

A norte, os concelhos mais vulneráveis são Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso e Bragança (todos no distrito de Bragança).

Em perigo muito elevado estão perto de 70 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.

O IPMA alerta ainda para o perigo elevado de incêndio em dezenas de outros concelhos dos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Évora, Portalegre, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto e Vila Real.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, da humidade relativa, da velocidade do vento e da quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, já se registaram mais de 4.992 ocorrências de fogo, que afetaram mais de 10.500 hectares de espaços rurais.