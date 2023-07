Temperatura vai subir. Cerca de 20 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio cerca de 20 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Em perigo muito elevado estão cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real.

Já em perigo elevado encontram-se dezenas de outros concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê no continente uma pequena subida da temperatura máxima, mais significativa na região Centro, e uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior. Há igualmente possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral.

Em termos de temperaturas mínimas, vão oscilar entre os 13º Celsius (Bragança, Coimbra e Leiria) e os 20ºC (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 25ºC (Aveiro) e os 36ºC (Castelo Branco, Évora e Beja).