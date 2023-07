Praia de Olhos de Água. Banhos voltam a ser permitidos

Um dia depois, é possível voltar a ir a banhos na praia de Olhos de Água, em Albufeira. A proibição devido a uma contaminação microbiológica na água foi levantada esta sexta-feira.

A delegada regional de saúde do Algarve deu indicação de que as águas da praia estão de novo em boas condições, após novas análises revelarem valores normais.

De acordo com a capitania do Porto de Portimão, a contaminação consistia em bactérias fecais.

Esta semana, as praias de Quarteira e Vale do Lobo, no concelho de Loulé, também estiveram interditadas a banhos durante um dia, devido à presença de uma bactéria na água.