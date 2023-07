Peregrinos não devem partilhar fotos da credencial, alerta JMJ

Os pacotes adquiridos pelos peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) incluem duas refeições diárias. O acesso a essas refeições, cedidas por parceiros como restaurantes de fast-food ou cadeias de supermercados, é feito através de um código que se encontra na parte posterior da credencial.

Ana Alves, diretora de comunicação da JMJ, em declarações à Renascença, alerta para o facto de a credencial ser pessoal e intransmissível.

"No fundo, nós percebemos que, com uma fotografia do QR code, qualquer pessoa o pode utilizar. Portanto, aqui [o alerta foi dado] numa ótica de sensibilização", avança Ana Alves.

Segundo a diretora de comunicação, já chegaram ao país mais de 20 mil peregrinos. "Temos pessoas já a fazer o seu processo de credenciação e a ter a sua credencial que tem o QR code para, precisamente, poderem usufruir da alimentação dentro do pacote que adquiriram".

"Relativamente ao QR code, a notificação foi enviada através da nossa aplicação precisamente para sensibilizar os peregrinos da importância deste QR code e der ser algo pessoal e intransmissível porque diz respeito ao seu pacote de alimentação. Para já, o que podemos dizer é que é uma medida de sensibilização. De facto, o que é mais importante é fazer esta informação chegar a todos os peregrinos."

"Mostra-o somente quando necessário e não o fotografes", foi o alerta dado numa notificação da aplicação Lisboa2023, disponível nos sistemas Android e IOS.