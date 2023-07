​Novo parque verde em Loures com 35 hectares abre no fim de 2024

Em contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Loures, já se pensa no pós-JMJ. Esta sexta-feira foi apresentado o projeto do futuro parque verde que vai nascer no terreno que, no primeiro fim de semana de agosto, vai acolher milhares de peregrinos.



O parque verde vai abranger um espaço de 35 hectares onde serão plantadas 600 árvores, espécies autóctones, e vai incluir um espaço de 17 mil metros quadrados, pronto para receber eventos.

O projeto foi apresentado pelo coordenador do Grupo de Projeto para a JMJ, José Sá Fernandes que, explicou, representa um investimento de 3,5 milhões de euros e que deve estar concluído no fim de 2024.

A verba faz parte do orçamento de 20 milhões de euros que o Grupo de Projeto da JMJ recebeu do Estado.