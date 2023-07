Médicos avançam com greve durante a JMJ, reunião com Governo termina sem acordo

Os médicos vão manter a greve planeada para os dias 1 e 2 de agosto, que coincidem com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

O anúncio foi feito pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) ao início da tarde desta sexta-feira, no final de uma nova ronda negocial com o Governo, que terminou sem acordo, com Roque da Cunha a adiantar que as greves de agosto e setembro vão manter-se.

"As propostas que nos fez, como a de aumento salarial de 1,6% ou fazerem mais de 300 horas extraordinárias, mostram uma falta de sensibilidade do Governo, de perceber que isto é uma situação urgente."

Da mesma forma, também Joana Bordalo e Sá, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), anunciou que a greve convocada pela estrutura para esses dois dias vai manter-se.

A FNAM pretende ainda apresentar, no dia 1 de agosto, no Ministério da Saúde, uma contraproposta relativa à atualização da grelha salarial.

Bordalo e Sá, que acusa o Ministério da Saúde de "má-fé" ao fim de 15 meses de negociações, pede ainda que seja nomeado um mediador para as próximas reuniões com o Governo face ao impasse nas negociações iniciadas em 2022.

“A próxima reunião, a acontecer, deveria ser na presença de um mediador externo e independente, porque não se pode continuar neste impasse”, adiantou à Lusa a presidente da federação, após mais uma ronda negocial com o Governo.

