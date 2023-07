JMJ. PSP avisa que vai rebocar viaturas junto ao Parque Eduardo VII

No aviso informa-se que, entre as 7h00 da manhã deste sábado e o dia 5 de agosto, vai haver restrições ao trânsito e proibição de estacionamento, por motivos de segurança.

“A Polícia de Segurança Pública informa que entre as 07h00 do dia 29 de julho e o dia 05 de agosto de 2023, por motivo de segurança, irão verificar-se restrições de trânsito e estacionamento, assim como medidas especiais de segurança nesta artéria, pelo que se solicita que retire a sua viatura deste local", refere o aviso.

Caso os automobilistas não acatem a ordem das autoridades “o veículo será removido”, de acordo com o previsto no Código da Estrada.

A Jornada Mundial da Juventude decorre entre 1 e 6 de agosto.

No Parque Eduardo VII está instalado um palco que vai receber a missa de abertura a 1 de agosto, o acolhimento com o Papa Francisco no dia 3 e a Via-Sacra no dia 4. Também é aí que está instalado um centro de imprensa, no Pavilhão Carlos Lopes.