Hospital de Santa Maria investiga morte de recém-nascido

O hospital de Santa Maria está a investigar a morte de um recém-nascido, na semana passada, que estava colonizado com a bactéria multirresistente que obrigou a encerrar o serviço de neonatologia do hospital.



O diretor de neonatologia do hospital, André Graça, diz que decorre uma investigação para confirmar se a causa da morte pode estar relacionada com colonização da bactéria no bebé.

"Não conseguimos ainda ver em concreto se a causa da descompensação teve alguma relação com a bactéria ou não. Ainda não há dados finais da autópsia que nos possam fazer tirar conclusões definitivas em relação a essa situação", esclarece.