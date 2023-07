Excesso de velocidade. Quase 900 multas são passadas em Lisboa por dia

Por dia, são passadas quase 900 multas por excesso de velocidade, em Lisboa, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, divulgados esta sexta-feira pelo "Expresso".

Os valores de multias em Lisboa é quase metade do total do resto do país.

Para além do valor ter aumentado 60%, em comparação com o ano passado, em Lisboa as multas graves praticamente duplicaram.

Ou seja, os condutores superaram em mas de 20 quilómetros por hora a velocidade permitida.



Só nos primeiros seis meses do ano, a Câmara de Lisboa arrecadou 3,3 milhões de euros em multas, mais do triplo do que cobrou no ano passado.