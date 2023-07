Um morto em colisão entre dois motociclos e ligeiro na A2

A colisão entre dois motociclos e um veículo ligeiro na Autoestrada 2 (A2) no Seixal, distrito de Setúbal, provocou esta quinta-feira um morto e um ferido, adiantaram à Lusa fontes das forças de segurança.

A vítima mortal e o ferido leve são os dois homens, explicou fonte do Comando Territorial da GNR de Setúbal.

O acidente, que ocorreu pelas 20h50 no sentido norte-sul, levou ao corte da A2 entre a Fogueteira e Coina, referiu fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal. .

A GNR adiantou, pelas 23h00, que a estrada deverá continuar cortada naquele sentido pelo menos mais uma hora, enquanto decorrem os trabalhos de limpeza.

Para o local foram acionados elementos dos bombeiros do Seixal e de Amora, uma ambulância do INEM de Almada, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e a GNR.