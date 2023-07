Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Abrantes e Tomar.

O alerta foi registado pelas 12h18 pelas estações da Rede Sísmica do Continente, com o epicentro do sismo registado a cerca de oito quilómetros de Ferreira do Zêzere.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que não há, para já, registo de danos pessoais ou materiais.

[em atualização]