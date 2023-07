Porto. Detidos 15 suspeitos de tráfico de droga

A GNR apreendeu na terça-feira 22 mil doses de droga no âmbito da detenção, no Grande Porto, de 14 homens com idades entre os 18 e os 59 anos e uma mulher de 20 anos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Guarda esclarece que os detidos são suspeitos do tráfico de droga e posse de arma proibida nos concelhos do Porto, Valongo, Matosinhos, Paredes e Penafiel.

As detenções ocorreram no decurso de "uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há dois anos" e que culminaram no "cumprimento de oito mandados de detenção e de 34 mandados de busca, dos quais 18 domiciliárias, 15 em veículos e um em estabelecimento", assinala a GNR.

Do material apreendido, a Guarda destaca "21.810 doses de haxixe, 110 doses de canábis, 108 doses de cocaína, 100 munições, 30 mil euros em dinheiro, 28 volumes de tabaco sem estampilha fiscal, 29 telemóveis, 27 armas de fogo, 10 viaturas, 10 armas brancas, seis artigos em ouro, seis balanças, três computadores, um bastão extensível, um "taser" e diverso material relacionado com o corte, preparação, dosagem e acondicionamento de estupefacientes".

Presentes ao Tribunal Judicial de Penafiel na quarta-feira foi aplicada "a três dos detidos, a medida de coação de prisão preventiva, a oito dos detidos, apresentações semanais nos postos policiais das respetivas áreas de residência, e aos restantes quatro, a medida de coação de Termo de Identidade e Residência", revela o comunicado.

A Guarda assinala ainda que a ação contou com o reforço da Secção de Informações e Investigação Criminal do Porto, de uma equipa cinotécnica e equipas de intervenção do Destacamento de Intervenção do Porto, dos Destacamentos Territoriais de Amarante, Felgueiras, Matosinhos, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia, do Comando Territorial de Braga, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.