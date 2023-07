Metro de Lisboa. Estação de Picoas fecha, Restauradores estará aberta na JMJ

Afinal, a estação de Picoas, da Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa, vai estar encerrada nos dias 1, 3 e 4 de agosto, por causa dos eventos que decorrem esses dias, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Parque Eduardo VII.

Inicialmente, o plano de mobilidade apresentado dava conta do encerramento das estações Parque, Marquês, Avenida e Restauradores, todas da Linha Azul, mas a dos Restauradores vai estar aberta e vai antes encerrar a de Picoas.

A informação foi confirmada pela Renascença junto do Metro de Lisboa.

O encerramento das estações vai acontecer, previsivelmente, a partir das 11h00 da manhã.

Outra alteração a registar é que a estação de Moscavide, da Linha Vermelha, que também vai fechar, mas neste caso apenas no dia 6 de agosto, a partir das 12h00.

A empresa ressalva que estas indicações podem ser alteradas, se se justificar.

Segundo o comunicado enviado pelo Metropolitano de Lisboa, as estações estarão encerradas "até ao fim da exploração (1h00)".

Reforço de comboios, colaboradores e vigilantes

O Metro de Lisboa refere ainda que, de 29 de julho a 6 de agosto, vai reforçar "a sua operação face ao aumento previsto da procura por ocasião da Jornada Mundial da Juventude".

A empresa refere que serão disponibilizados mais comboios e existirá um "reforço de colaboradores e vigilantes nas estações, bem como da de equipas de promotores e de voluntários do metro para apoio ao cliente".

A nota adianta que "o reforço da oferta em todas as linhas ocorrerá durante todo o horário de exploração (das 6h30 às 1h00) e será efetuado através da utilização de comboios de seis carruagens, do aumento da frequência dos comboios e da consequente redução dos tempos de espera".

O Metro sugere "a utilização do cartão bancário contactless, telemóvel ou smartwach para validação das viagens diretamente nos canais de entrada e de saída, sem necessidade de aquisição prévia do título de transporte".

Por fim, a empresa recomenda também a "utilização da aplicação gratuita de mobilidade urbana 'Moovit' que permite planear as viagens para os eventos da JMJ, receber notificações em tempo real sobre alterações de serviço, a duração da viagem, a hora prevista de início e fim da mesma, permitindo a seleção dos trajetos mais rápidos".

A Jornada Mundial da Juventude decorre entre 1 e 6 de agosto.