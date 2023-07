Médicos. SIM mantém greves convocadas para agosto e setembro

Segundo Roque da Cunha, que falava no último dos três dias da greve nacional dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) convocada pelo sindicato, disse que a proposta de aumento salarial de 1,6% enviada esta madrugada pelo Governo aos sindicatos "não faz qualquer sentido", traduzindo-se em aumentos líquidos de 30 a 40 euros, e até inferiores para os médicos internos.

O anúncio foi feito aos jornalistas pelo secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, na sede do sindicato, em Lisboa.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) anunciou esta quinta-feira que mantém as greves regionais e dos médicos internos convocadas para agosto e setembro, acusando o Governo de ser "totalmente insensível" às reivindicações.

Por outro lado, de acordo com o SIM, a proposta de novo regime de dedicação plena ao SNS implica "condições altamente penosas" para os médicos, como a realização de 300 horas de trabalho extraordinário.

SIM defende que, “a bem do bom senso”, proposta de(...)

Governo e sindicatos voltam a sentar-se à mesa das negociações na sexta-feira.

"Está nas mãos do Governo evitar as greves", sublinhou Roque da Cunha, apelando à tutela "para que haja uma negociação séria", na qual o SIM promete contrapor a proposta do Governo.

O SIM reclama, entre outras matérias, uma "grelha salarial condigna".

As negociações, cujas reuniões entre as partes deviam ter terminado em junho, foram iniciadas em 2022.