JMJ. Câmara de Oeiras contratou a promotora Everything is New por 685 mil euros

A Câmara Municipal de Oeiras vai investir mais de 1,3 milhões de euros na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), depois do seu autarca, Isaltino Morais, ter indicado em fevereiro que os gastos no evento para receber o Papa Francisco não ultrapassariam “o milhão de euros”.

O contrato de maior valor foi celebrado com a organizadora de eventos Everything is New, no valor de 684.500 euros a 21 de julho, para a “produção, gestão do recinto, apoio à montagem e desmontagem de equipamentos para os eventos” a realizar na JMJ.

Ao todo, são 15 os contratos relacionados com a JMJ e publicados pela Câmara Municipal de Oeiras nas últimas duas semanas, todos eles ajustes diretos, num valor total de cerca de 1,31 milhões de euros.

Entre os contratos publicados no portal Base está a “produção e instalação de um pórtico de entrada para Sua Santidade O Papa”, no valor de 25 mil euros, registada esta quinta-feira. O contrato, em regime de ajuste direto, foi feito com a empresa BigBrand.

Outros contratos incluem a limpeza de grafitis em Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada, por mais de 95 mil euros, melhoramentos em recintos escolares do concelho por 80 mil euros ou aquisição de merchandising por 75 mil euros.



Nos pavilhões de recintos escolares que serão melhorados é esperado o acolhimento de 33 mil peregrinos que vão ficar a dormir em Oeiras durante a primeira semana de agosto.