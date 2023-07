Aumentos de 1,6%? Ministro da Saúde empenhado nas negociações com sindicatos

"Não vou discutir na opinião pública algo que estamos a tratar nas negociações. Isso seria criar dificuldades ao entendimento", disse o ministro. "Eu estou empenhado numa negociação com os sindicatos, temos uma reunião marcada amanhã de manhã e é com os sindicatos que eu tratarei de uma negociação sindical", acrescentou.

Manuel Pizarro considera, por outro lado, que o anúncio de que a urgência de obstetrícia e a maternidade do Hospital de Braga vão fechar três dias por semana em agosto é a prova de que o plano “nascer em segurança no SNS” está a funcionar com tranquilidade.

"Cairia por terra se todo esse funcionamento em rede não estivesse assegurado de forma a garantir qualidade, segurança e previsibilidade. Ora, não havendo [a maternidade] no hospital de Braga, não significa que não estejam em funcionamento outras maternidades às quais, de forma complementar, as grávidas da cidade e da região de Braga se possam dirigir. Está aberta a maternidade de Famalicão, a de Guimarães, a de Viana do Castelo. Tudo funciona com tranquilidade e nós temos que transmitir uma mensagem de tranquilidade", assegurou Manuel Pizarro.

No final de uma visita ao hospital de São José, em Lisboa, o ministro garantiu, também, que o hospital São Francisco Xavier está preparado para acolher as grávidas do hospital de Santa Maria, que terá a maternidade fechada a partir de dia 1 de agosto.