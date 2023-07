Albufeira. Banhos proibidos na praia de Olhos d'Água

A praia de Olhos d'Água, em Albufeira, está interditada a banhos devido a contaminação microbiológica detetada na água, confirmou à Renascença a Capitania do Porto de Portimão.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, às 11h45, pela delegada de saúde.

Serão realizadas análises para avaliar a qualidade da água do mar da praia de Olhos d'Água.

Esta semana, as praias de Quarteira e Vale do Lobo, no concelho de Loulé, também estiveram interditadas a banhos durante um dia, devido à presença de uma bactéria na água.