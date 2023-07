Três frentes ativas. Incêndio obriga ao corte do trânsito na A2

Um incêndio obrigou esta quarta-feira ao corte do trânsito nas duas vias da A2, na zona de Almodôvar, no distrito de Beja.

À Renascença, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo avança que existem três frentes ativas, com acessos "muito difíceis" e "muito vento".

O alerta para o fogo foi dado pelas 12h02, segundo a página da Proteção Civil. No local, pelas 14h50, estavam 145 operacionais, 45 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Neste momento, a A2 está cortada no sentido Norte-Sul junto ao nó de Almodôvar, enquanto o trânsito está cortado no sentido Sul-Norte no nó de Messines.

A combater o incêndio estão bombeiros de Évora e da região do Algarve.

[notícia atualizada às 14h52]