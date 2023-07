Presidente da Câmara de Setúbal reúne-se com a Ministra da Coesão

Segundo revelou a agência Lusa fonte do Gabinete da Presidência do município sadino, o contacto da ministra Ana Abrunhosa, surgiu depois de o presidente do município ter anunciado no domingo que iria solicitar uma reunião ao primeiro-ministro para tentar resolver o problema dos bombeiros sapadores de Setúbal.

Na passada sexta-feira, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins (CDU), foi apupado e insultado por mais de uma centena de bombeiros e familiares quando se preparava para inaugurar a Feira de Santiago, principal certame da cidade, tendo abandonado o recinto sob escolta da PSP.

Os bombeiros sapadores de Setúbal, que estão em greve há cerca de oito meses, contestam o atual comandante e a gestão da corporação por parte do município, mas a situação agravou-se na última semana, face à decisão da autarquia sadina de proceder ao corte do subsídio de turno, 25% do salário base dos bombeiros.

Entretanto, na segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais anunciou que a câmara vai pagar o subsídio de turno de julho aos bombeiros sapadores graças a uma providência cautelar que suspende o despacho do presidente do município, que determinava o não pagamento daquele subsídio.

A reunião está marcada para as 09h30, na sede do ministério, em Lisboa.