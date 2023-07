O coração volta a bater "sem barreiras" no Espaço Guimarães

O centro comercial Espaço Guimarães recebe, até dia 29 de julho, a iniciativa "Corações Sem Barreiras", que arrancou em meados de julho e que tem como finalidade dar a conhecer o trabalho manual e personalizado desenvolvido por jovens e adultos portadores de deficiência, nos últimos cinco meses, a partir de quadrados de lonas publicitárias devidamente transformadas.

Necessaires e bolsas de praia são alguns dos artigos que os visitantes do centro comercial podem adquirir em apoio ao trabalho da Ave Cooperativa de Intervenção Psicossocial – ACIP.

Os fundos angariados neste projeto servem para a aquisição de equipamento e manutenção de infraestruturas da ACIP e ainda para uma viagem anual, momento pelo qual os 72 jovens envolvidos no projeto mais anseiam.

À Renascença, André Dias, diretor do centro comercial Espaço Guimarães, explica que a iniciativa “é uma oportunidade para concretizarmos uma parte importante da nossa política de responsabilidade social e uma forma de chamarmos a atenção dos nossos visitantes para a importância da inclusão social”.

Mónica Carvalho, diretora geral da ACIP, adianta que este projeto com o centro comercial “é muito importante porque é um momento de verdadeira inclusão e capacitação”.

“É uma forma extraordinária” de sensibilizar e envolver a comunidade destacando a importância do “apoio a causas que fomentam o desenvolvimento social e o empreendedorismo”, acrescenta a repsonsável.

“Corações sem barreiras” é uma iniciativa não só de importância social, mas também de economia circular do espaço Guimarães, dado o aproveitamento das lonas publicitárias.

As lonas são utilizadas no centro da cidade e, ao longo do ano, ajudaram a purificar o ar da cidade através do processo de foto catálise que desintegra elementos poluentes na atmosfera quando entram em contacto com a lona.

Este é um projeto que resulta de uma parceria do Centro Comercial Espaço Guimarães e da ACIP – Ave Cooperativa de Intervenção Psicossocial.