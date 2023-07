Morte de Eduardo Pitta. Marcelo recorda poesia “culta, por vezes agreste” do autor

O Presidente da República lembrou nesta quarta-feira a poesia “culta, concisa, exata, por vezes agreste” do escritor Eduardo Pitta, que morreu ontem aos 73 anos.

Numa nota de pesar publicada no site da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que a poesia de Eduardo Pitta “tem como «marcas de água» (título de uma antologia de 1999) o fim do Império, o confessionalismo cifrado, as leis da atração e a condição homossexual, à qual dedicou também um ensaio pioneiro, «Fractura» (2003), e uma convicta militância sócio-política”.

Invocando o nascimento do autor, em 1949, “numa Lourenço Marques onde a vida era diferente da vida na metrópole, mais espaçosa, mais livre, menos vigiada pela censura, de inclinação mais anglófona e com um mais amplo acesso à literatura e à cultura contemporâneas (através nomeadamente das boas livrarias laurentinas e sul-africanas)”, Marcelo lembra que foi em 1974 que Eduardo Pitta se estreou como poeta, um ano antes de vir viver para Portugal.

“Tal como já acontecera em Moçambique”, ressalta Marcelo, o “poeta, ficcionista, crítico, cronista, memorialista” manteve “colaboração regular na imprensa, destacando-se o trabalho como crítico literário nas revistas «Ler» e «Colóquio-Letras», textos depois reunidos em volumes que constituem uma breve história da poesia portuguesa de três décadas.”

Eduardo Pitta era casado com Jorge Neves, a quem o Presidente da República apresenta as suas condolências.