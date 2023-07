Ministra promete resposta à medida de reclusos inimputáveis que vão ser libertados

A ministra da Justiça prometeu esta quarta-feira uma “resposta individualizada” aos reclusos considerados inimputáveis, que no próximo mês vão sair da prisão ao abrigo da nova Lei da Saúde Mental.

“Estamos há largos meses a trabalhar nessa situação. Temos um grupo de trabalho constituído designadamente com a saúde e com a segurança social que são as entidades que, no fundo, tomarão conta dessas pessoas”, afirmou Catarina Sarmento e Castro à margem de uma visita ao Parque do Perdão onde estão a ser montados, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), 150 confessionários construídos por reclusos dos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra.

A governante frisou que esse grupo de trabalho dará uma “resposta individualizada” a cada uma das pessoas, tendo sido tudo planeado com antecedência.

Uma equipa multidisciplinar fez a caracterização dos reclusos, desenhando uma solução para cada um deles, acrescentou.

“Esse trabalho, como digo, é um trabalho que tem meses de individualização destas pessoas, de caracterização, de saber se estas pessoas têm ou não têm uma resposta familiar e, não tendo, é evidente que as respostas da segurança social e as respostas da saúde são respostas que estarão na primeira linha e que vão acontecer”, reforçou.

A nova Lei da Saúde Mental, que acaba com a possibilidade de prolongamento automático do internamento de inimputáveis e admite o internamento compulsivo, foi publicada a 21 de junho em Diário da República.