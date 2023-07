Médicos da América Latina a contratar vão para cuidados de saúde primários

Os 200 a 300 médicos da América Latina que o Governo pretende contratar irão para os cuidados de saúde primários em regiões como Alentejo, Algarve e Lisboa Vale do Tejo, anunciou nesta quarta-feira o ministro da saúde.

Manuel Pizarro, que foi hoje ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde, a pedido da Iniciativa Liberal (IL), sobre a contratação de médicos cubanos, garantiu que estes profissionais "terão o grau reconhecido por uma universidade portuguesa e serão inscritos na Ordem dos Médicos".

Questionado pela deputada da IL Joana Cordeiro sobre o facto de os médicos cubanos contratados através de uma empresa de recrutamento estatal cubana receberem apenas uma pequena parte do vencimento pago pelo Estado português, Pizarro respondeu que "há centenas de empresas deste género a funcionar em Portugal" e que o Governo não controla o que elas pagam aos médicos.

Sublinhando que "contratar médicos de várias nacionalidades para o SNS é uma normalidade", disse que há 1.729 médicos internos e especialistas estrangeiros no serviço público de saúde e revelou que os médicos que agora se pretende contratar na América Latina serão para um período de três anos.

Lembrou que estas contratações de médicos da América Latina acontecem desde 2009 - quando era secretário de Estado - e lembrou que estão hoje em Portugal 58 médicos cubanos a trabalhar no serviço público em regime de contrato direto, "o que provavelmente só foi possível porque vieram inicialmente ao abrigo desse primeiro acordo".

Sobre o cumprimento dos direitos humanos por parte do regime cubano, defendeu que "em todo o mundo os direitos humanos devem ser escrupulosamente respeitados" e que, no plano institucional, o Estado português "tem antigas e consolidadas relações com Cuba".

"Fomos um dos primeiros países do mundo a reconhecer a independência de Cuba", lembrou o ministro, frisando que Portugal tem "uma posição crítica relativamente ao bloqueio dos Estados Unidos".