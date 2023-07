Jovem desaparecido há quatro dias encontrado com vida dentro de poço

O jovem desaparecido em Vila Real desde sábado foi encontrado com vida dentro de um poço, segundo informação avançada pela Polícia Judiciária em comunicado esta quarta-feira.

O jovem foi encontrado quatro dias depois do desaparecimento com vida, numa propriedade agrícola nas imediações da zona de Lordelo.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS) confirmou que o jovem já foi transportado para o Hospital de Vila Real para receber cuidados médicos.

Durante as buscas desta manhã, Gonçalo Côto, de 22 anos, terá sido encontrado por um elemento da PSP, ao começar a gritar do poço onde se encontrava, explica Bruno Lousada, adjunto do Comando de Bombeiros da Cruz Branca, em declarações ao jornal Público.

Nas buscas pelo jovem estiveram envolvidos elementos da Protecção Civil, PSP de Vila Real e Polícia Judiciária.

O jovem terá passado quatro dias sem comer nem beber, pelo que foi encontrado desidratado, muito debilitado, mas consciente.

Gonçalo Côto sofreu uma queda de "cerca de dez metros". Até então não são conhecidas as circunstâncias que levaram à queda, nem como terá sobrevivido os quatro dias em privação de água e comida.

Em comunicado, a PJ afirmou que "as diligências de investigação realizadas até ao momento não revelaram indícios da prática de qualquer crime relacionado com o desaparecimento do jovem".

Segundo o JN, as buscas para encontrar o jovem de 22 anos começaram esta quarta-feira de manhã na zona de Lordelo, onde terá desaparecido no sábado.