JMJ. Ministra da Justiça visita confessionários feitos por reclusos

A ministra da Justiça visita, esta quarta-feira, a montagem dos 150 confessionários do Parque do Perdão, em Belém, Lisboa, estruturas construídas para a Jornada Mundial da Juventude por reclusos de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra, remunerados pela igreja católica.

Os 150 confessionários foram construídos por 150 reclusos, 50 de cada um dos três estabelecimentos prisionais envolvidos, que receberam cada um 80 euros da igreja católica, que forneceu ainda as madeiras e as tintas necessárias ao trabalho.

Segundo o Ministério da Justiça, este trabalho desenvolvido pelos reclusos insere-se numa política de reinserção social, de "capacitação profissional, do trabalho e da interação com a comunidade para o sucesso da integração no regresso à vida ativa".

Para além da ministra Catarina Sarmento e Castro, integram também a visita o Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, e o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador-geral, D.Américo Aguiar, bispo-auxiliar de Lisboa.