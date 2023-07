JMJ. Hospitais de Lisboa dizem estar a postos para maior procura

Equipas de prevenção, circuitos definidos e espaços adaptados foram algumas medidas que os três centros hospitalares de Lisboa tomaram para responder ao aumento da procura durante a Jornada Mundial da Juventude sem descurar a atividade normal.

No Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), que integra os hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz, está tudo a postos para responder “a todos os eventos que possam surgir”, disse à agência Lusa o diretor do Serviço de Medicina Intensiva, Pais Martins.

Para isso, o CHLO atualizou o seu plano de emergência, que contempla três níveis de ativação, dependendo do número de doentes que acorram ao serviço de urgência.

“É um plano que será transversal a muitos centros hospitalares e o nosso não foge à regra”, disse Pais Martins, explicando que no primeiro nível do plano está prevista uma série de procedimentos, nomeadamente a libertação de espaço na urgência para rapidamente dar “a melhor resposta” não só aos peregrinos, mas para manter a atividade normal do serviço.

Pais Martins observou que os hospitais continuam com uma afluência muito grande às urgências e o São Francisco Xavier não é exceção, não podendo “de maneira nenhuma descurar essa resposta”, além da que hipoteticamente terão de dar a qualquer evento resultante da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, onde são esperados 1,5 milhões de peregrinos.