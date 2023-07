Hospital de Braga. Urgência de obstetrícia e bloco de partos condicionados em agosto

O Hospital de Braga vai fechar a urgência de obstetrícia e o bloco de partos em agosto por falta de médicos

Ao contrário do que estava previsto no plano “Nascer em Segurança no SNS”, a urgência só está garantida entre as 8h da manhã de segunda-feira e as 8h da manhã de sexta.

Isto significa que, durante três dias por semana – sexta, sábado e domingo –, os dois serviços estarão encerrados. A única exceção é a semana de 14 a 20 de agosto, em que o enceramento será apenas ao fim de semana

Em comunicado, a direção executiva do SNS diz que as grávidas da área do hospital de Braga devem procurar os hospitais de Guimarães, Famalicão ou Viana do Castelo