Homem sofre ferimentos graves após ser esfaqueado em Barcelos

Um homem de 58 anos ficou esta quarta-feira ferido com gravidade, depois de ter sido esfaqueado na sequência de uma altercação em Tamel S. Veríssimo, concelho de Barcelos, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte policial.

O incidente ocorreu por volta das 19h00 e resultou num ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Braga, referiu fonte do Comando Territorial da GNR de Braga.

Segundo o JN, após uma altercação, o agressor, de nacionalidade brasileira, terá ido à mala do carro buscar uma faca, tendo esfaqueado a vítima. Depois, juntamente com a companheira, refugiou-se no interior do Matadouro Linda Rosa, local onde ambos trabalham.



O ferido foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos e pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No total, estiveram envolvidos na altercação cinco homens, incluindo o suspeito, de 29 anos.

A GNR indicou que o suspeito da agressão com arma branca foi detido.

Os motivos da altercação ainda estão a ser apurados e o caso passou para a Polícia Judiciária, adiantou a mesma fonte.