Dois feridos graves em Almodôvar. Incêndio em resolução

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira em Almodôvar, no Alentejo, foi dado como dominado pelas 22h15, segundo indicou a Proteção Civil.

Dois operacionais sofreram ferimentos graves quando combatiam as chamas.

A informação foi avançada aos jornalistas por Carlos Pica, comandante distrital de Beja da Proteção Civil.

"Temos dois feridos graves. Um foi logo no início desta ocorrência. Com a projeção da água muito baixa ele foi apanhado e projetado, encontra-se estável no Hospital de Beja"

O outro ferido foi um dos operadores de uma máquina de rasto que sofreu queimaduras de segundo grau em algumas partes do corpo. Este ferido foi levado inicialmente para Castro Verde.

De acordo com o comandante Carlos Pica, o incêndio poderá estar dominado nas próximas horas, mas ainda há um setor mais complicado devido aos "acessos muito difíceis".

Pelas 21h30, cerca de 350 bombeiros e 120 viaturas combatiam o incêndio que deflagrou em Almodôvar, no Baixo Alentejo.



As chamas deflagram por volta do meio-dia e chegaram a obrigar ao corte da autoestrada A2.

O comandante Carlos Pica confirma que uma viatura que transportava uma carava incendiou-se na A2, mas diz que cabe à investigação estabelecer uma ligação com o incêndio.

[Atualizado às 23h00]