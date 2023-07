Três influencers detidos em Coimbra por suspeita de abuso sexual

Três homens entre os 23 e os 27 anos foram detidos em Coimbra pela Polícia Judiciária por serem suspeitos de abuso sexual de uma mulher que estava incapaz de resistir por ter consumido bebidas alcoólicas.

Segundo avança o "Jornal de Notícias", os três suspeitos tratam-se de influencers com milhares de seguidores nas redes sociais.

Numa nota de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, esclareceu que, "na sequência de investigações desenvolvidas e no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, deteve três homens (entre 23 e 27 anos de idade) pela presumível prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".

De acordo com a informação disponibilizada, os factos ocorreram em abril, em Coimbra.

Os três homens terão conhecido a vítima, uma mulher de 22 anos, num estabelecimento de diversão noturna.

"Os suspeitos terão acompanhado a vítima à sua residência, onde com ela praticaram atos sexuais de relevo, aproveitando-se do estado de incapacidade em que se encontrava, fruto da ingestão de bebidas alcoólicas", referiu ainda a PJ.

O interrogatório judicial aos três detidos ainda prossegue, indicou também a Polícia Judiciária no comunicado divulgado às 19h59.