Proposta da grelha salarial será enviada aos sindicatos médicos na quarta-feira

O ministro da Saúde escusou-se esta terça-feira a comentar os números da adesão à greve dos médicos e reiterou o empenho na aproximação com os profissionais, avançando que a proposta da grelha salarial será enviada amanhã aos sindicatos.

Os primeiros dados avançados pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que convocou uma greve de três dias para forçar o Governo a apresentar uma proposta concreta de revisão da grelha salarial, indicam que a adesão chega aos 92% nos centros de saúde e aos 89% nos hospitais.



Questionado sobre estes números à margem da inauguração do novo Pólo de Saúde de Carcavelos, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou que nunca comenta dados de adesão às greves, "por respeito ao direito que as pessoas têm de fazer greve (...) e por respeito aos muitos que continuam a trabalhar e a atender os seus doentes".

Sobre quando será apresentada a proposta de revisão da grelha salarial, afirmou que o compromisso assumido na anterior ronda negocial foi que, "com um mínimo de 36 horas de antecedência" da reunião marcada para sexta-feira com os sindicatos, o documento seria entregue, o que acontecerá na quarta-feira.

Manuel Pizarro frisou que estão "muito empenhados" em reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e deu como exemplo o novo Pólo de Saúde de Carcavelos, que foi hoje inaugurado e abre portas aos utentes na segunda-feira "graças ao empenho da Câmara Municipal de Cascais".

Para o ministro, este é "um belo sinal de reforço" do SNS: "É um sítio onde as pessoas serão acolhidas com grande qualidade e onde os profissionais terão belíssimas condições de trabalho".