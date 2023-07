Médicos criticam "total insensibilidade" das Finanças face a intenções do ministro da Saúde

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disse nesta terça-feira que muitas das intenções do ministro da Saúde têm "esbarrado com total insensibilidade" do Ministério das Finanças, lembrando que há milhões de portugueses sem médico de família.

"O doutor Manuel Pizarro é um político experiente que já há muitos anos tem a capacidade e poder político junto do Governo e do primeiro-ministro. A verdade é que muitas das intenções que ele expressa, que são genuínas, têm esbarrado com uma total insensibilidade por parte do Ministério das Finanças", salientou à Lusa o presidente do SIM junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Jorge Roque da Cunha acusou o ministro das Finanças, Fernando Medina, de estar "deslumbrado pelas alcatifas de Bruxelas", esquecendo-se de que "há milhões de portugueses sem médico de família e milhares de grávidas que não têm acompanhamento na sua gravidez".

