Lojistas forçam abertura de espaços no STOP, Câmara do Porto avança com queixa ao MP

Lojistas do Centro Comercial STOP forçaram esta terça-feira a abertura de 38 das 105 lojas que tinham sido seladas, confirmou fonte da Câmara do Porto à Renascença.

A autarquia acusa os lojistas do crime de desobediência pública e admite que, com esta ação, põem em causa as negociações para o retorno dos músicos ao STOP.

A polícia municipal estava, ao início da tarde, a repor a interdição do acesso às lojas-estúdio do centro comercial.

Entretanto, em declarações à Lusa, o vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, afirmou que em 38 lojas do centro comercial Stop existem "selos quebrados" e que a autarquia vai avançar com uma queixa ao Ministério Público (MP).

O vereador considerou a atitude "uma falta de respeito" pelo esforço que tem sido feito pela autarquia para chegar a acordo com os músicos.

Contactado pela Lusa, o presidente da Associação Cultural de Músicos do STOP, Rui Guerra, disse não saber quem retirou os selos das lojas e garantiu que a situação "muito grave" vai ser analisada.

Também o presidente da Alma Stop, Bruno Costa, disse desconhecer quem retirou os selos, mas garantiu ter a certeza de que nenhum músico iria retirar os selos para desobedecer à lei.